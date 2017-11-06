Стал известен самый дорогой город

2017-11-06 16:10 | www.oxu.az | 4

Сингапур четвертый год подряд признан самым дорогим мегаполисом для проживания иностранцев, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Сингапур — самое дорогое место в мире для покупки автомобиля и второе по стоимости одежды.

Второе место в рейтинге занял Гонконг, за ним следуют Цюрих, Токио и Осака.

Авторы доклада отмечают, что в десятке самых дорогих мест для жизни больше всего представлено азиатских городов.

В топ-10 также вошел Нью-Йорк, который благодаря подешевевшему доллару опустился на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял девятую строчку.

На десятом месте оказались Копенгаген и единственный представитель еврозоны Париж.

В докладе была рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплата школы и детских садов.

Н.Г.