В Пентагоне сочли вторжение единственным способом разоружить КНДР

2017-11-06 20:32 | www.trend.az | 4

В Пентагоне считают наземную операцию в КНДР единственным способом полностью избавиться от ядерной угрозы со стороны этой страны, передает РИА Новости со ссылкой на ABC.net.au.

Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов контр-адмирал Майкл Дюпон, отвечая на письмо двух конгрессменов-демократов, обратившимся к нему за оценкой возможных последствий военного конфликта с Пхеньяном.

" Единственный способ обнаружить и уничтожить - с полной уверенностью - все компоненты ядерной программы КНДР - это проведение сухопутной операции", - написал Дюпон.

Он не исключил потенциальный риск ядерного контрудара со стороны Пхеньяна, добавив, что более детально обсуждать этот вопрос стоит на секретном брифинге. Кроме того, он допустил возможность применения корейцами бактериологического и химического оружия.

В воскресенье президент США Дональд Трамп отправился в 13-дневное турне по Азии. КНДР - одна из тем, которой он планировал касаться во время встреч с лидерами Японии, Южной Кореи и других стран. Кроме того, Трамп заявил о том, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, где также может быть поднят этот вопрос.

Ранее американский президент неоднократно агрессивно высказывался по отношению к КНДР, отношения с которой у США обострились летом. В частности, он не исключил применение военной силы против Пхеньяна.