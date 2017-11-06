Цена нефти Brent превысила $63

2017-11-06 20:50 | www.trend.az | 5

Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила 63,03 доллара за баррель, передает в понедельник ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в 63 доллара за баррель 30 июня 2015 года.

В пятницу стоимость нефти пробила отметку в 62 доллара впервые со второго июля 2015 года. В воскресенье рост цен на углеводород продолжился на фоне начала масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В выходные по обвинениям в коррупции были задержаны десять членов королевской семьи и несколько экс-министров королевства.