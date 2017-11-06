Сборная Азербайджана по шахматам стала чемпионом Европы

2017-11-06 22:43 | www.apa.az | 5

На греческом острове Крит состоялся последний, 9-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.

Как передает АПА, мужская сборная Азербайджана сыграла вничью (2:2) с Украиной и по итогам набрала 14 очков. Победившая Германию Россия, также набрала 14 очков. Сумма дополнительных коэффициентов вывела команду Азербайджана в чемпионы турнира. Второе место заняла Россия, третье- сборная Украины.

Отметим, что команда Азербайджана за последние 8 лет в третий раз выигрывает чемпионат Европы.