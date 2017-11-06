Создана "Азербайджанская промышленная корпорация" (версия 3)

2017-11-06 20:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева Натиг Арзиман оглу Амиров назначен председателем Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", Кямран Тельман оглу Набизаде - генеральным директором.

Согласно указу, с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, создания выгодных кооперационных связей между предприятиями, принадлежащими государству, и роста по звеньям цепочки ценности в связи с применением указа Президента Азербайджана "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики" от 6 декабря 2016 года, создается ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", акции которого принадлежат государству.

Настоящим указом утверждается структура ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК).

Указом определяется, что в ОАО "АПК" создается Наблюдательный совет, состоящий из пяти членов; руководство текущей деятельностью ОАО "АПК" осуществляет генеральный директор.

Вопросы, отнесенные Гражданским кодексом к исключительной компетенции общего собрания, в ОАО "АПК" решает Президент Азербайджана.

Наблюдательный совет ОАО "АПК" утверждает структуру ОАО, определяет заработные платы работников и осуществляет другие полномочия, возложенные уставом на Наблюдательный совет.

Уставный капитал ОАО "АПК" и другие активы для его деятельности формируются в основном за счет находящегося в собственности (на балансе) ЗАО "Aqrarkredit" имущества, полученного взамен проблемных активов (долгов), перешедших от ОАО "Международный банк Азербайджана", и которое будет передано в собственность (на баланс) ОАО "АПК".

Администрации Президента Азербайджана поручено в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения в связи с нижеследующим:

- список имущества, находящегося в собственности (на балансе) ЗАО "Aqrarkredit", полученного взамен проблемных активов (долгов), перешедших от ОАО "Международный банк Азербайджана", и которое будет передано в собственность (на баланс) ОАО "АПК", и механизмы передачи этого имущества;

- список имущества, находящегося в управлении ЗАО "Aqrarkredit", полученного взамен проблемных активов (долгов), перешедших от ОАО "Международный банк Азербайджана", и которое будет передано в управление ОАО "АПК", и механизмы передачи этого имущества в управление.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; для обеспечения деятельности ОАО "АПК" принять меры с целью обеспечения его соответствующим административным зданием; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.