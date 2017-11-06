Скандальную автогонщицу Багдасарян снова поймали за рулем машины в Москве

2017-11-06 20:56 | www.trend.az | 4

Скандальную автогонщицу Мару Багдасарян, лишенную водительских прав, снова заметили за рулем в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мару Багдасарян снова поймали за рулем автомобиля на Комсомольском проспекте. На нее составили протокол", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что около двух часов ночи на Комсомольском проспекте был остановлен автомобиль с девушкой за рулем без водительского удостоверения.

"Девушка была отстранена от управления машины. На нее был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Материалы направлены в суд", - сказал дежурный офицер.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что получила 15 суток административного ареста. Чтобы избежать наказания, девушка представила поддельный больничный лист. Обман был раскрыт, и суд ей назначил еще год исправительных работ. В марте суд навсегда лишил Багдасарян водительских прав: согласно иску прокуратуры Москвы, после одного из ДТП девушке поставили диагноз "эпилепсия", из-за чего ей нельзя садиться за руль.