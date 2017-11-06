В состав сборной Азербайджана внесены изменения

2017-11-06 16:41 | www.oxu.az | 3

В составе молодежной сборной Азербайджана по футболу произошло одно изменение в преддверии матча отборочного этапа ЕВРО-2019 против команды Германии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, Рамиль Шейдаев выведен из состава из-за травмы, которую получил во вчерашнем матче Topaz премьер-лиги «Кяпаз» - «Карабах».

После обследования стало ясно, что форвард «Карабаха» не сможет сыграть с Германией. В ближайшие дни будет известно, сможет ли Шейдаев сыграет с командой Косово или нет.

Напомним, что матч Азербайджан - Германия пройдет 9 ноября, а игра Азербайджан - Косово - 14 ноября. Оба матча пройдут на стадионе «Далга Арена».

A.M.

