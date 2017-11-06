Прогноз: 2017 год может войти в тройку самых жарких лет в истории планеты

2017-11-06 16:51 | www.oxu.az | 5

Нынешний год с большой степенью вероятности войдет, наряду с 2015 и 2016, в тройку самых жарких лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила в понедельник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

В ее заявлении отмечается, что "глобальная средняя температура за период с января по сентябрь была на 0,47 градуса по Цельсию выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год". Подчеркивается, что это на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Эксперты напоминают, что в отдельных районах на юге Европы, включая Италию, а также в Северной Африке, некоторых областях на востоке и юге Африки, в азиатской части Российской Федерации "было рекордно тепло". В то же время в северо-западной части США и западной части Канады было более прохладно, чем в среднем с 1981 по 2010 год.

В ВМО прогнозируют, что вследствие мощного явления Эль-Ниньо "2016 год, вероятно, останется самым теплым годом в истории наблюдений", а 2017 и 2015 годы займут второе и третье места. Вместе с тем период с 2013 по 2017 год "станет самым теплым пятилетним периодом в истории наблюдений" со средним значением температур, по предварительным данным, на 0,4 градуса выше, чем с 1981 по 2010 годы. Эксперты отмечают, что с января по сентябрь 2017 года "протяженность арктического льда была значительно ниже среднего уровня", а в течение первых четырех месяцев года она была "рекордно низкой". Протяженность антарктического льда также была значительно ниже средних значений.

Метеорологи обращают внимание на высокую активность тропических циклонов в Северной Атлантике. В сентябре был зафиксирован самый высокий за всю историю наблюдений индекс аккумулированной энергии циклонов. По мнению экспертной группы ВМО, "существует вероятность того, что вызываемое деятельностью человека изменение климата приводит к большей интенсивности осадков".

"Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействие на жизнь многих миллионов людей, и непрекращающуюся засуху в Восточной Африке", - сообщил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Многие из этих явлений, подчеркнул он, представляют собой "явный признак изменения климата, вызванного увеличением концентраций парниковых газов в результате деятельности человека".

Н.О.