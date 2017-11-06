Франция поддержала американский проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии

2017-11-06 21:00 | www.trend.az | 5

Франция в понедельник высказалась в пользу принятия Советом Безопасности ООН американского проекта резолюции о продлении срока полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирии, передает ТАСС.

Как заявил журналистам постоянный представитель европейской страны при всемирной организации Франсуа Делаттр, продолжение работы следственной комиссии - это ключевой стратегический приоритет для Парижа.

По его словам, Франция "полностью поддерживает СМР" и содержащиеся в его последнем докладе выводы о том, что сирийское правительство несет ответственность за химическую атаку в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017. Как считает дипломат, это умозаключение основано "на тщательно проведенной, профессиональной и независимой работе". "Поэтому мы считаем продление СМР ключевым стратегическим приоритетом. Американский проект - это очень хороший текст в этом плане", - сказал Делаттр.

Он подчеркнул, что в вопросе о продлении мандата СМР "не должно быть места каким-либо краткосрочным политическим или, что еще хуже, тактическим играм". По его словам, "ослаблять СМР - значит играть с огнем, потому что это очень серьезно подорвет режим нераспространения химического оружия".

Срок полномочий СМР истекает 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата следственной комиссии до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации ее очередного доклада. В нем эксперты возложили ответственность за нападение с применением зарина в Хан-Шейхуне на сирийские власти, а за атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 года - на боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Второго ноября Россия и США внесли в Совет Безопасности ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Документы предусматривают продление мандата следственной комиссии на разные сроки: российский - до 16 мая 2018 года, а американский - на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте, представленном делегацией США, содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы) за совершение нападений с применением отравляющих веществ. В свою очередь российский проект предписывает СМР провести переоценку "сделанных ранее выводов и заключений" ввиду того, что проведенное ими расследование, по мнению Москвы, не соответствовало стандартам.