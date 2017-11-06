Десять пострадавших при стрельбе в Техасе остаются в критическом состоянии

2017-11-06 22:57 | www.apa.az | 5

Десять человек остаются в больницах в критическом состоянии после стрельбы в Сазерленд-Спрингс (штат Техас), число жертв может увеличиться. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции представитель управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин.

"Мы можем подтвердить сейчас, что погибли 26 человек, 23 в (здании церкви), двое – снаружи, один скончался в больнице. Двадцать человек были госпитализированы, шестеро из них в стабильном состоянии или уже были выписаны, четверо остаются в серьезном состоянии и 10 — в критическом, поэтому число (погибших) может расти", — сказал Марвин. К настоящему времени все тела погибших вывезены с места трагедии.

Представитель правоохранительных органов подтвердил информацию о том, что стрельбу открыл 26-летний белый житель Техаса Девин Келли.

Днем в воскресенье Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия. После массовой стрельбы он покинул церковь и был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним. Сообщается, что нападавший совершил самоубийство и был обнаружен уже мертвым.