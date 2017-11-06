В срок действия удостоверений личности вносятся изменения

2017-11-06 16:57 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане предлагается внести изменения в законодательство о сроке действия удостоверений личности нового поколения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям, предлагаемым в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджана», удостоверения личности, выданные до 1 января 2019 года, останутся в силе до исполнения гражданину 25, 35 и 50 лет и до изменения имени, фамилии, отчества, места проживания, семейного положения, военной обязанности, а также до установления факта потери удостоверения личности, если оно пришло в непригодное состояние или содержит ошибочную информацию.

Это изменение вступит в силу с 1 января 2019 года.

В действующем законе этот срок указан до 1 января 2018 года.

Согласно изменению, учитывая, что личная идентификационная карта граждан Азербайджана, которым не исполнилось 15 лет, будет применяться до 1 января 2020 года, этим лицам с 1 января 2019 года также будет выдаваться удостоверение личности на срок до 1 января 2020 года.

В действующем законодательстве указан срок до 1 января 2018 года.

Проект будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 14 ноября.

А.М.

