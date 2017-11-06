Турция частично возобновит выдачу виз в США

2017-11-06 21:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция возобновляет выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме", говорится в опубликованном в понедельник заявлении турецкого посольства в США.

"Турция возобновляет обработку заявлений на выдачу виз для американских граждан в своих дипмиссиях и консульствах в США в "ограниченном объеме", - отмечается в заявлении.

Отметим, что восьмого октября США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США. Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства. Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

В понедельник госдеп США заявил, что ситуация в области безопасности позволяет возобновить выдачу неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции в "ограниченном объеме".