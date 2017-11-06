Нефть взлетела после ареста саудовских принцев

2017-11-06 17:10 | www.oxu.az | 4

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки 62,87 доллара, что примерно на 1,3 процента выше уровня, достигнутого при закрытии предыдущих торгов. В последний раз более высокая цена барреля нефти Brent была зафиксирована в начале июля 2015 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на аналитиков Bloomberg, рост нефтяных котировок продолжается на фоне проведенных в Саудовской Аравии арестов ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

По мнению экспертов, серия арестов в Саудовской Аравии призвана укрепить положение наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник сокращения квот ОПЕК.

В минувшие выходные в Саудовской Аравии были арестованы 11 принцев, а также четыре действующих и десятки бывших министров, в том числе самый богатый человек страны – принц аль-Валид бин Талал. Чуть позже разбился вертолет, на борту которого находились 8 высокопоставленных чиновников, а также принц Мансур бен Мукрин.

Н.О.