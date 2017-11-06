Жители Баку протестуют против стройфирмы – ФОТО

2017-11-06 17:17 | www.oxu.az | 3

Жители жилого здания в Ясамальском районе столицы протестуют против решения местной исполнительной власти и планов строительной фирмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bizimyol, жители вывесили со здания плакат с надписями «Elite City! Оставь наш двор в покое!», «Не оставляйте детей без солнца и воздуха!», «Нет строительству, да озеленению!» и т.д.

Жители обратились в суд и соответствующий орган исполнительной власти в связи с нарушением норм и правил градостроительства при строительстве нового жилого здания на месте старых, аварийных жилых зданий в 568-ом квартале Ясамальского района.

Пока дело рассматривалось в производстве судьи Мусеиба Байрамова, ООО Elite City начало работы по сносу и вырубке деревьев.

В ответ на обращение жителей в Государственном комитете по архитектуре и градостроительству заявили, что строительство нового здания на территории не было согласовано с этой структурой.

Причиной недовольства жителей стало распоряжение главы Исполнительной власти Ясамальского района от 21.06.2017, в котором говорится, что жилые здания по адресу улица Захида Халилова, 30, 32, 34 находятся в аварийном состоянии и планируются к сносу, а на их месте ООО Elite City построит новое жилое здание.

В заявлении жителей в суд говорится, что строительство в их дворе 14-этажного жилого здания не соответствует законодательству.

Отметим, что один из жителей здания, мужчина средних лет, поднялся на крышу здания и попытался совершить суицид.

Э.А.

