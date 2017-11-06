Техасский стрелок мог пойти на преступление из-за семейных проблем

2017-11-06 21:38 | www.trend.az | 4

Полиция исключила расовые или религиозные мотивы стрельбы в техасской церкви, стрелявший мог пойти на преступление из-за проблем в семье, сообщил представитель управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин, передает в понедельник РИА Новости.

"Мы продолжаем расследовать тему семейных неурядиц, но мы знаем сейчас, что расового или религиозного мотива не было, это была семейная проблема", - сказал Марвин на пресс-конференции; местные телеканалы вели прямую трансляцию из Техаса.

По его словам, стрелявший Девин Келли отправлял агрессивные текстовые сообщения родителям своей бывшей жены. Они, а возможно и бывшая жена Келли, посещали эту церковь, но в момент трагедии их в ней не было.