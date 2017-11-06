Швеция также сможет воспользоваться преимуществами железнодорожной линии Север-Юг - глава МИД Азербайджана

2017-11-06 23:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Преимуществами железнодорожной линии Север-Юг сможет воспользоваться и Швеция.

Как сообщили Trend в понедельник в МИД Азербайджана, об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече с первым вице-спикером Риксдага (парламента) Швеции Евой Тален.

На встрече был проведен обмен мнениями о путях развития сотрудничества между парламентами Азербайджана и Швеции. В этом контексте была отмечена важная роль парламентской дипломатии и взаимных визитов и парламентских делегаций в развитии двусторонних отношений.

Рассказав о роли Азербайджана в регионе, инициативах страны по реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, Мамедъяров отметил, что Швеция может воспользоваться преимуществами железной дороги Север-Юг, которая соединяет страны Южной Азии и Северной Европы.

Что касается экономических отношений, стороны одобрили деятельность шведских компаний в Азербайджане и отметили важность увеличения взаимных инвестиций. Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами, в том числе для увеличения торгового оборота.

На встрече также была затронута роль Азербайджана в поощрении межкультурного и межрелигиозного диалога.

Помимо этого, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Талех Агавердиев)