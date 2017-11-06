Стали известны имена подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

2017-11-06 17:33 | www.oxu.az | 5

Полиция Малайзии установила личности подозреваемых в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ким Чен Нам умер с паспортом на имя Ким Чхоля в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля этого года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты нашли на его теле остатки отравляющего газа VX.

57-летний Ли Чэ-нам, 34-летний Хон Сон-ха, 33-летний Ли Чи Хён и 57-летний О Чон-киль прилетели в Малайзию за несколько недель до убийства.

Они следовали раздельно. Полиция ищет и пятого участника — Ри Джи-ю по прозвищу "Джеймс".

Н.Г.