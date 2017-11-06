В Гахе автомобиль врезался в мост – ВИДЕО

2017-11-06 17:36 | www.oxu.az | 5

В Газахе легковой автомобиль врезался в мост, двое человек пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB, инцидент произошел на 1-ом километре автомобильной дороги Гах-Шеки.

34-летний вынужденный переселенец из Лачынского района Эльсевяр Гасанов на автомобиле «ВАЗ 21010» потерял управление, и автомобиль врезался в железный мост над рекой Кюрмюк.

В результате водитель и его пассажир, 27-летний житель села Амберчай Гахского района Бахруз Мамедов с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Гахскую центральную районную больницу. Э.Гасанов получил закрытую черепно-мозговую травму, его состояние расценивается как среднетяжелое.

Состояние Б.Мамедова считается удовлетворительным.

А.М.

