Четыре человека погибли в результате стрельбы на похоронах в Мексике

2017-11-06 23:11 | www.trend.az | 5

Четыре человека погибли и как минимум шестеро получили ранения при нападении группы вооруженных людей на участников похорон в мексиканском штате Гуанахуато, передает ТАСС.

Об этом сообщила в понедельник газета El Universal. Известно, что в числе погибших есть женщина и ребенок.

Нападавшие скрылись с места преступления. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

По данным общественной организации Semaforo Delictivo, текущий год стал худшим в современной истории Мексики с точки зрения безопасности. С января по сентябрь число совершенных преступными группировками расправ достигло 13,51 тыс., что на 53% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за это время жертвами насилия в стране стали стали 22 тыс. человек, на 22% больше, чем в прошлом году.

