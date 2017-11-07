В Центре Гейдара Алиева открылась выставка современных китайских художников

2017-11-07 00:14 | www.apa.az | 3

6 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку открылась выставка произведений современных китайских художников «Созвездие».

Как передает АПА со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Мероприятие началось с исполнения национальных танцев, которые представила танцевальная группа из Китая.

Выступивший на мероприятии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекберов сказал о том, что Центр традиционно реализует различные проекты, и нынешний проект посвящен современному искусству Китая. Bыразив признательность всем, кто внес свой вклад в осуществление проекта, в частности, послу Китая в Азербайджане Вэю Цзинхуа и сотрудникам посольства, A.Алакбаров сообщил, что на выставке представлено около 40 произведений 20 художников и скульпторов. «Каждое из произведений, демонстрируемых на выставке, отличается уникальностью. Мы уже давно хотели познакомить наших гостей в Центре Гейдара Алиева с искусством Китая. Наконец, такая возможность представилась», - сказал он. Пригласив на сцену коллекционера Джона Доделанда и куратора выставки Ами Барака, A.Алакбаров сообщил, что в будущем Центр реализует ряд проектов с молодым коллекционером.

Выставка «Созвездие» позволяет ближе ознакомиться с современным китайским искусством, новыми оттенками в культуре этой страны.

Затем гости ознакомились с выставкой.

Экспозиция продлится в Центре Гейдара Алиева до 1 февраля 2018 года.