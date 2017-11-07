Цена Brent превысила 64 доллара – ОБНОВЛЕНО

2017-11-07 00:11 | www.oxu.az | 4

Стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Как передает Oxu.Az, в последний раз на этой отметке цена барреля нефти находилась в июне 2015 года.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,30% — до 64,12 доллара за баррель. Ранее цена достигала отметки в 64,21 доллара за баррель.

Рост цен на нефть эксперты связывают с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом.

06.11.2017 21:33

Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила 63,72 доллара за баррель, передает в понедельник Oxu.Az, ссылаясь на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в 63 доллара за баррель 30 июня 2015 года.

В пятницу стоимость нефти пробила отметку в 62 доллара впервые со второго июля 2015 года. В воскресенье рост цен на углеводород продолжился на фоне начала масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В выходные по обвинениям в коррупции были задержаны десять членов королевской семьи и несколько экс-министров королевства.

C.Б.

