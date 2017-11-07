Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на сольном концерте известного пианиста Луки Сафронова, посвященном 10-летию журнала «Баку» (ФОТО)

2017-11-07 00:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Международном центре мугама в понедельник с сольной концертной программой, посвященной 10-летию журнала «Баку», выступил известный пианист, лауреат международных конкурсов Лука Сафронов.

Концерт был организован журналом «Баку», Центром Гейдара Алиева и Международным центром мугама.

На концерте присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На вечере в исполнении известного пианиста прозвучали произведения всемирно известных композиторов Л.Бетховена, Ф.Шопена, С.Рахманинова и П.Чайковского.

Пианист Лука Сафронов родился в Москве 31 октября 1990 года. Он известен не только в России, но и за ее пределами. Л.Сафронов начал играть на фортепиано с пяти лет. А в шесть лет уже выступил на международном конкурсе в младшей возрастной группе. Пианист является лауреатом 16 международных конкурсов, проведенных в Великобритании, Италии, Болгарии, Швейцарии и других странах. Он участвовал в нескольких благотворительных концертах, в целом же - в более чем тысяче концертов. Послушав игру Л.Сафронова, всемирно известный виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович предрек ему будущее великого музыканта.

«Я занимаюсь благотворительностью. Полагаю, что Всевышний за мою благотворительность подарил мне знакомство с таким человеком, как Лейла Алиева. Мы познакомились с ней на мероприятии для детей, больных раком. Aзербайджан произвел на меня большое впечатление. Ваша страна – это такое место, в котором хочется жить. Здесь большое развитие и очень красиво. Aзербайджан – прекрасная, развивающаяся и богатая страна», - сказал он.

Бакинский концерт Л.Сафронова был запоминающимся. Зрители аплодисментами встретили выступление известного пианиста.

Журнал «Баку» издается в Москве на русском языке с 2007 года. Журнал, главным редактором которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, играет исключительную роль в доведении до международной общественности реалий Азербайджана. В изданных до сегодняшнего дня номерах журнала дается подробная информация о древней истории, богатой культуре, искусстве Азербайджана, обычаях и традициях, передаваемых из поколения в поколение. В журнале также сообщается об успехах, достигнутых нашей страной в различных областях, проводимой работе по модернизации и развитию Азербайджана, большой интерес у читателей вызывают интервью с известными людьми. Страницы журнала украшают фотопортреты известных людей, а также фотографии, посвященные истории, культуре, кухне и природе Азербайджана. С 2011 года выходит англоязычная версия журнала «Баку» - Baku International, каждый номер которого читатели встречают с большим интересом.