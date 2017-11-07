В Сирии ранили российских журналистов и военных

2017-11-07 00:29 | www.oxu.az | 5

В результате взрыва в сирийском Дейр-эз-Зоре ранения получили журналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро российских военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России сообщает РИА Новости.

«6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — говорится в сообщении.

Пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу Хмеймим, им оказали необходимую медицинскую помощь.

С.Б.

