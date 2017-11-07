В Сирии ранили российских журналистов

2017-11-07 00:49 | www.apa.az | 4

Журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» ранены при подрыве фугаса в Сирии, также пострадали пять военных. Как передает Vesti.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Шестого ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия) произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов... А также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были оперативно доставлены на авиабазу «Хмеймим», где им оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.