Лейла и Арзу Алиевы на выставке «Созвездие» – ФОТО

2017-11-07 01:06 | www.oxu.az | 5

В Центре Гейдара Алиева в Баку в понедельник открылась выставка произведений современных китайских художников «Созвездие».

Как передает Oxu.Az, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Мероприятие началось с исполнения национальных танцев, которые представила танцевальная группа из Китая.

Выступивший на мероприятии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров сказал о том, что Центр традиционно реализует различные проекты, и нынешний проект посвящен современному искусству Китая. Bыразив признательность всем, кто внес свой вклад в осуществление проекта, в частности, послу Китая в Азербайджане Вэю Цзинхуа и сотрудникам посольства, A.Алакбаров сообщил, что на выставке представлено около 40 произведений 20 художников и скульпторов. «Каждое из произведений, демонстрируемых на выставке, отличается уникальностью. Мы уже давно хотели познакомить наших гостей в Центре Гейдара Алиева с искусством Китая. Наконец, такая возможность представилась», - сказал он. Пригласив на сцену коллекционера Джона Доделанда и куратора выставки Ами Барака, A.Алакбаров сообщил, что в будущем Центр реализует ряд проектов с молодым коллекционером.

Выставка «Созвездие» позволяет ближе ознакомиться с современным китайским искусством, новыми оттенками в культуре этой страны.

Затем гости ознакомились с выставкой.

C.Б.

