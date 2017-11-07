Трамп продлил на год санкции против Ирана

2017-11-07 01:16 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, введенных в 1979 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечается в сообщении Белого дома.

В комментарии отмечается, что отношения США и Ирана "не нормализовались", и в связи с этим американский лидер принял решение "продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану".

4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты взяли штурмом здание посольства США, разоружили охрану и захватили в плен по разным оценкам от 66 до 90 человек.

Захват заложников привел к разрыву дипломатических отношений между США и Ираном, которые не восстановлены по сей день.