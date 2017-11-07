Kocaeli’de 4 kişi FETÖ'den tutuklandı

2017-11-07 01:26 | www.trend.az | 1

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarda 9 muvazzaf asker ile 7 mahrem abi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslardan 10'u etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri için adli kontrol talebiyle, diğer 6 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği tarafından verilen kararla 10 kişi adlı kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı, bir kişi de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediği için yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Millyet