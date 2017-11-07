В Саудовской Аравии раскрыли подробности коррупционного расследования

2017-11-07 01:35 | www.apa.az | 4

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муджиб заявил о проведении "подробных допросов" задержанных Высшим комитетом по борьбе с коррупцией экс-чиновников и бизнесменов и сборе большого числа доказательств их причастности к коррупционным схемам. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".

"Это начало жизненно важного процесса по искоренению коррупции, подозреваемые были задержаны, чтобы они не могли скрыться от правосудия. Было собрано много доказательств во время проведения подробных допросов", — отметил прокурор.

В свою очередь член комитета по борьбе с коррупцией Халид аль-Мхейсан сообщил, что предварительное расследование, которое привело к арестам, длилось три года из-за сложности задачи, связанной с влиятельными должностными лицами страны.

В воскресенье созданный незадолго до этого Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать более 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.