В Мексике нашли расчлененные тела людей

2017-11-07 01:52 | www.apa.az | 4

Расчлененные тела семи человек обнаружены полицией в мексиканском штате Герреро. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник представитель группы по координации безопасности штата Роберто Альварес Эредия.

По данным Эредии, слова которого приводятся в сообщении группы, тела были брошены в пластиковых мешках на дороге рядом с городом Чилапа.

Это уже вторая подобная находка в районе Чилапы в этом году. В марте там же были найдены фрагменты шести тел в 13 пластиковых мешках. Возможным мотивом преступления в обоих случаях могла стать борьба между преступными группировками за контроль над посадками мака, которого много в горах Герреро.