Трамп продлил санкции против Ирана

2017-11-07 02:01 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, введенных в 1979 году, передает Oxu.Az со ссылкой на сообщение Белого дома.

В комментарии отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и в связи с этим американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».

4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что дипломатическая миссия является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание посольства США, разоружили охрану и захватили в плен по разным оценкам от 66 до 90 человек.

Захват заложников привел к разрыву дипломатических отношений между США и Ираном, которые не восстановлены по сей день.

С.Б.

