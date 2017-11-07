Убит похищенный в Нигерии британец

2017-11-07 02:28 | www.apa.az | 5

Один из британских граждан, захваченных в Нигерии в заложники, убит, трое других освобождены. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, сообщает «Би-би-си» ссылаясь на британское министерство иностранных дел.

13 октября боевики захватили четверых британцев во время атаки на селение в дельте реки Нигер. Правительствам Нигерии и Великобритании удалось договориться об освобождении троих человек, однако четвертый, Йен Сквайр, был убит.

Отмечается, что британцы работали в благотворительной организации, предоставляющей помощь жителям местных деревень.