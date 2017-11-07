В Саудовской Аравии считают, что Ливан объявил стране войну

2017-11-07 02:32 | www.oxu.az | 5
Саудовская Аравия заявила, что расценивает атаки ливанской военизированной организации «Хезболла» как объявление войны.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta, об этом сообщил телеканалу «Аль-Арабия» министр Саудовской Аравии по делам Персидско-арабского залива Тамер аль-Сабхан.
«Мы будем рассматривать правительство Ливана как правительство, объявляющее войну из-за боевиков «Хезболлы»», — сказал министр.
Он отметил, что организация участвует в каждом теракте, угрожающем королевству, подчеркнув, что Эр-Рияд ожидает от ливанского правительства сдерживания войск «Хезболлы».