Саудовская Аравия считает, что Ливан объявил ей войну

2017-11-07 03:06 | www.trend.az | 5

Государственный министр по делам персидско-арабского залива Саудовской Аравии Самер Аль-Сабхан заявил, что Эр-Рияд будет рассматривать Ливан как государство, которые объявляет войну стране, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.



"Мы будем относиться к правительству Ливана как к правительству, объявляющему войну из-за боевиков "Хезболлах", - заявил министр. Он добавил, что ливанское правительство должно знать об "опасности боевиков "Хезболлах" в отношении Саудовской Аравии.

Аль-Сабхан добавил, что боевики "Хезболлах" причастны ко всем терактам, угрожающим Саудовской Аравии. Он обвинил движение в контрабанде наркотиков в Саудовскую Аравию, а также в связанном с терроризмом обучении саудовской молодежи.

Он отметил, что Эр-Рияд ожидает, что ливанское правительство может сдержать "агрессию "Хезболлах".



По словам министра, заявления о том, что ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку принудительно, было для того, чтобы "рассредоточить ливанцев".