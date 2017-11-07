Турция не будет давать США гарантии по делу о сотрудниках генконсульства

2017-11-07 02:58 | www.apa.az | 5

Турция не будет давать США гарантии по каким-либо уголовным делам и иным правовым процессам, поскольку это не входит в компетенцию правительства республики. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве Турции в США.

Заявление последовало на фоне визового кризиса между двумя странами, поводом к которому стало задержание сотрудников американского генконсульства в Стамбуле. В понедельник сначала США, а затем и Турция заявили о возобновлении выдачи виз "в ограниченном объеме".

"Турция является правовым государством, и наше правительство не может дать никаких заверений относительно дел, которые являются предметом продолжающихся правовых процессов", — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве подчеркивают, что сотрудники генконсульства США были ранее задержаны в Турции "не из-за исполнения ими своих полномочий, а потому что против них были выдвинуты серьезные обвинения". В связи с этим, указали в дипмиссии, вопрос о начале правовых процедур в отношении тех, кто "выходит за рамки консульских полномочий и совершает преступления в Турции", находится в компетенции независимых органов правосудия.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.