В Еврокомиссии заявили о выходе еврозоны из кризиса

2017-11-07 05:33 | www.apa.az | 5

Еврозона, являющаяся частью Евросоюза, вышла из финансово-экономического кризиса, продолжавшегося несколько лет. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Кризис, совершенно ясно, остался позади, есть (экономический) рост", — сказал он на пресс-конференции после совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы).

По данным Евростата, все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году. В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия ожидает роста экономики во всех государствах валютного блока. Безработица, по мнению ЕК, хоть и останется на высоких уровнях (порядка 9% по всей еврозоне), будет сокращаться.

Глубокий финансово-экономический кризис, который Евросоюз пережил за последнее десятилетие, мог привести к концу единой европейской валюты — евро, говорил ранее глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг. Он также считает, что Евросоюз оставил позади этот кризисный период.