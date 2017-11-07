В Канаде в перестрелке погиб полицейский

2017-11-07 06:29 | www.apa.az | 5

Полицейский убит в результате перестрелки на юго-западе Канады. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBC.

По словам начальника местной полиции, инцидент произошел в понедельник днем на парковке торгового центра в городе Абботсфорд. Злоумышленник, предположительно, пытался угнать машину, однако очевидцы сообщили об этом в полицию. Стражи порядка вскоре приехали на место происшествия и помешали угонщику.

Как сообщает телеканал, в ходе перестрелки с подозреваемым один полицейский погиб. Других пострадавших нет.

Подозреваемый был задержан, его личность установлена. Злоумышленником оказался 60-летний мужчина из соседней провинции Альберта.