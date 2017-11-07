В России разбился пассажирский самолет

2017-11-07 05:52 | www.trend.az | 4

Пассажирский самолет АН-2, на борту которого, по предварительной информации, находились два пилота, разбился в районе поселка Экимчан Амурской области России, передают РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Селемджинского района региона.



В результате крушения один пилот погиб при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Экимчан Амурской области, второй попал в больницу

Заявляется, что ричиной крушения могли стать неполадки в двигатели.