Азербайджан втрое снизил таможенную пошлину на импорт сливочного масла и жиров

2017-11-07 06:55 | www.trend.az | 5

БАКУ / Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана ставка таможенной пошлины за импорт сливочного масла и прочих жиров, масел, изготовленных из молока, молочных паст снижена с 15 до пяти процентов. Данное решение опубликовано во вторник в официальной печати.

Решение вступает в силу в течение 30 дней после публикации и действительно до 31 декабря 2019 года.

Изменения в постановление Кабмина "Об импортных таможенных пошлинах на товары, ввозимые на территорию Азербайджана" внесены на основе согласованного предложения министерств экономики, финансов, по налогам и Государственного таможенного комитета.

