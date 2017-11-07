SOCAR планирует в 2018 г. задействовать крупную буровую установку

2017-11-07 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует в следующем году задействовать в бурении на Каспии крупную азербайджанскую плавучую полупогружную буровую установку (ППБУ) "Деде Горгуд", которая находится в режиме консервации, сказал Trend в четверг высокопоставленный представитель SOCAR.

По его словам, SOCAR имеет конкретные планы по использованию установки в следующем году, однако пока не определено, в каком из проектов.

"Мы сейчас работаем над полномасштабным проектом разработки газового месторождения "Умид", реанимируем проект разработки месторождения "Карабах", которое было законсервировано. Кроме того, правительством утвержден план бурения разведочной скважины на перспективной структуре "Бабек", поэтому варианты есть", - сказал представитель SOCAR.

Он отметил, что независимо от структуры контракта по разработке блока "Умид-Бабек" основная задача SOCAR - обеспечить оптимальную разработку уже разведанного месторождения и обеспечить разведочное бурение на перспективных структурах.

"Бабек" является весьма перспективной структурой, поэтому стратегически важно пробурить там скважину и в дальнейшем перевести запасы из категории перспективных в категорию "C2" (запасы разведанных месторождений сложного геологического строения и слабо разведанные запасы) и затем думать о плане разработки", - сказал представитель госнефтекомпании.

Ранее "Деде Горгуд" вела буровые работы на блоке нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в рамках контракта с BP.



ППБУ "Деде Горгуд", построенная в 1980 году, может работать на глубине моря до 500 метров, при этом глубина бурения достигает 6100 метров.

Оператором буровой выступает Caspian Drilling Company (CDC), 92,44 процента долевого участия принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)