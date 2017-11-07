Изменилось требование на получение ипотеки для льготного жилья

2017-11-07 08:21 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в «Порядок льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Госагентства жилищного строительства при президенте Азербайджанской республики.

Как передает АПА, изменение связано с условием на ипотечный кредит, выдаваемый на льготное приобретение квартиры.

Согласно изменению, до сих пор сумма кредита, выдаваемого банком, составляла 90% рыночной стоимости жилья. Случаи, связанные с официальным обращением граждан в связи с выдачей кредита на сумму меньше 90% стоимости жилья считались исключением. Согласно изменению, банку и получателю кредита предоставлена самостоятельность в определении суммы кредита в рамках 90% рыночной стоимости квартиры. Другими словами, сумма выдаваемого кредита не должна превышать 90% рыночной стоимости жилья.

В соответствии с данным пунктом правом на использование льготного ипотечного кредита обладают следующие лица.

следующие лица, являющиеся членами молодой семьи:

-член семьи шехида (муж/жена, дети);

-Национальный герой (сам, муж/жена, дети);

-вынужденный переселенец либо приравненное к нему лицо;

-лицо, не менее трех лет прослужившее на государственной службе, в том числе лицо, прошедшее службу особого вида государственной службы;

-лицо, не менее 5 лет проработавшее учителем в государственной общеобразовательной школе;

-лицо с учёной степенью доктора философии;

-лицо, имеющее особые заслуги в области спорта (почетный деятель физической культуры и спорта, победитель соревнований республиканского масштаба (первое место), призер соревнований международного значения ( первое, второе или третье места);

Наряду с этим, независимо от семейного положения, правом на использование льготного ипотечного кредита также обладают следующие лица:

-лицо, имеющее ученую степень доктора наук;

-лицо, не менее 15 лет проработавшее на государственной службе;

-военнослужащие Азербайджанской Республики, находящиеся на военной службе не менее 3-х лет (кроме военнослужащих, находящихся на срочной военной службе), а также находящихся в резерве или отставке (за исключением военнослужащих, находящихся в резерве или отставке в случаях, предусмотренных статьями 41.0.6, 41.0.7, 41.0.8, 41.0.10, 42.0.3, 42.0.4 и 42.0.5 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе»);

- лицо со специальным званием, прошедшее службу в органах внутренних дел не менее 3-х лет.