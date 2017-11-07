Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Техасе

2017-11-07 08:24 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагическим происшествием в штате Техас, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)