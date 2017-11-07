Bahreyn toprak istedi

2017-11-07 08:35 | www.trend.az | 1

Katar’ın kuzey sınırları üzerinde hak talep eden Bahreyn “dış müdahale ile kopartılan topraklarımız iade edilsin” dedi.

Katar’a ambargo uygulayan Arap ülkeleri, bölgede yükselen krizde Katar’ı da hedef almaya devam ediyorlar.

BAHREYN TOPRAK İSTEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın emir eri görevi yapan Bahreyn’den bu yönde iki dikkat çeken çıkış geldi. Bahreyn, Katar’ın kuzey sınırlarına ilişkin hak talebinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Bahreyn’den yapılan açıklamada, “dış müdahale ile kendilerinden kopartılan toprakların” geri iadesini savunmanın hakları olduğu iddia edildi. Talebin, Lübnan eski başbakanı Hariri’nin istifasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Bahreyn’in çağrısı Lübnan’a askeri müdahale olasılığının artışı olarak değerlendirildi.

KAYNAK YENİŞAFAK