Трамп обратился в конгресс с просьбой об увеличении оборонного бюджета

2017-11-07 08:41 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп направил в палату представителей конгресса США письмо с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.



"Прошу конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для министерства обороны. Запрос включает дополнительные 4 миллиарда долларов США для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи… и 1,2 миллиарда долларов для поддержки стратегии моей администрации в Южной Азии".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме Трампа спикеру палаты представителей, которое распространила пресс-служба Белого дома.



Он уточняет, что дополнительное финансирование необходимо для увеличения воинского контингента США в Афганистане на 3,5 тысячи человек.



Кроме того, президент просит выделить 700 миллионов долларов на ремонт кораблей ВМС США "Джон Маккейн" и "Фитцжеральд", которые в 2017 году столкнулись с гражданскими судам.

A.C.