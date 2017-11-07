В Туркменистане продолжается хлопковая страда

2017-11-07 08:56 | www.trend.az | 6
ШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заслушал на видеоселекторном совещании отчет о положении дел в регионах, говорится в сообщении туркменского правительства.
В частности, прозвучала информация о мерах, осуществляемых в целях сбора без потерь оставшегося на полях хлопка.
Глава государства подчеркнул необходимость системного подхода к решению задач по обеспечению эффективности работ в сельскохозяйственной отрасли.
Ранее сообщалось, что земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства, собрав более 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка-сырца к концу октября.
Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Излишки реализуются через государственную товарно-сырьевую биржу.
Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.
(Автор: Гусейн Гасанов)