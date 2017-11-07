В Туркменистане продолжается хлопковая страда

2017-11-07 08:56 | www.trend.az | 6

ШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заслушал на видеоселекторном совещании отчет о положении дел в регионах, говорится в сообщении туркменского правительства.

В частности, прозвучала информация о мерах, осуществляемых в целях сбора без потерь оставшегося на полях хлопка.

Глава государства подчеркнул необходимость системного подхода к решению задач по обеспечению эффективности работ в сельскохозяйственной отрасли.

Ранее сообщалось, что земледельцы Туркменистана выполнили договорные обязательства, собрав более 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка-сырца к концу октября.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Излишки реализуются через государственную товарно-сырьевую биржу.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)