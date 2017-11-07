В Турции произошло землетрясение

2017-11-07 09:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла на западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщают во вторник местные СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 05:40 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 42 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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