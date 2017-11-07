Таможенные пошлины на сливочное масло уменьшились в 3 раза

2017-11-07 09:17 | www.oxu.az | 4

Таможенные импортные пошлины на ввозимое в Азербайджан сливочное масло и другие масла, произведенные из молока, уменьшены в 3 раза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Кабмин внес соответствующие изменения в «Категории таможенных импортных пошлин на товары, ввозимые в Азербайджанскую республику».

До сих пор пошлина, взимаемая с ввозимого в Азербайджан сливочного масла и других масел, произведенных из молока, составляла 15% от таможенной стоимости этих продуктов. Согласно решению, пошлина с ввозимого в Азербайджан сливочного масла и других масел из молока, впредь составит 5 % от стоимости продукции.

Это решение вступает в силу спустя 30 дней после его публикации и останется в силе до 31 декабря 2019 года.

Э.А.

