Трамп прибыл в Южную Корею с двухдневным визитом

2017-11-07 09:24 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на авиабазу Осан в городе Пхёнтэк, откуда направился на военную базу Кэмп-Хамфриз в этом же городе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вопреки ожиданиям в Пхёнтэке в 70 километрах от Сеула его приветствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Визит южнокорейского президента на военную базу не был заранее анонсирован и привлек внимание СМИ.

Это первый случай в истории двух стран, когда южнокорейский президент встречает своего американского коллегу за пределами Голубого дворца – официальной резиденции президента Южной Кореи.

На военной базе Кэмп-Хамфриз состоится обед Трампа и Муна с военнослужащими обеих стран, а также он выслушает доклад о современном положении на полуострове.

На вторую половину дня назначена его официальная встреча двух лидеров и часовая прогулка.

Затем запланирована совместная пресс-конференция. День завершит совместный ужин.

Н.Г.