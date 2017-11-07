Япония расширила санкции против КНДР

2017-11-07 09:27 | www.trend.az | 4

Правительство Японии на своем заседании во вторник добавило в санкционный список в отношении КНДР 9 организаций и 26 частных лиц, официальное объявление об этом по итогам заседания правительства сделал его генеральный секретарь Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Сегодня на заседании правительства 9 организаций и 26 человек из КНДР были включены в список лиц и организаций, активы которых должны быть заморожены. Ядерная и ракетная проблема КНДР стала небывалой до сих пор важной и приближающейся угрозой. Совершенно неприемлемым является то, что Северная Корея игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия", — заявил Суга.

Кроме того, он отметил, что нет прогресса и по решению важнейшей для Японии проблемы освобождения удерживаемых в Северной Корее японских граждан. "Наша страна изучала (вопрос о санкциях – ред.) после того, как мы внимательно следили за реакцией Северной Кореи после принятия собственных санкций Японии 25 августа и резолюции Совета безопасности ООН в сентябре", — сказал генеральный секретарь.

После принятия новых санкций Японии КНДР 3 сентября провела шестое ядерное испытание, а 15 сентября – испытание баллистической ракеты, которая во второй раз перелетела через территорию Японии.

Суга не стал скрывать, что новые санкции связаны с "необходимостью усилить давление на КНДР на фоне визита президента США в Японию и укреплением единства двух стран". На итоговой совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что его страна введет дополнительные санкции против КНДР.