Президент Узбекистана подписал постановление по либерализации внешнеторговой деятельности

2017-11-07 09:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства».

Документом установлен порядок, согласно которому с 1 декабря 2017 года юридические и физические лица свободно, по своему усмотрению выбирают условия оплаты по заключенным ими внешнеторговым контрактам.

А также глава государства унифицировал сроки образования просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям в пределах 120 дней с даты отгрузки продукции на экспорт по экспортным и с даты осуществления оплаты - по импортным операциям.

Исключение составят товары, вывозимые учредителями-резидентами Узбекистана в адрес предприятий за рубежом, и членами Торгово-промышленной палаты Узбекистана в адрес торгово-инвестиционных домов ТПП, а также ввозимые по контрактам, заключенным в рамках проектов, реализуемых в соответствии с решениями президента и Кабинета министров.

Юридическим и физическим лицам разрешено осуществление экспорта товаров, работ и услуг за иностранную валюту без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

При этом таможенное оформление на экспорт, за исключением сырьевых товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также товаров, экспортируемых на основании инвойса, осуществляется без справки о расчетах в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций (ЕЭИСВО).

В целях создания благоприятных условий для экспортёров документом субъектам предпринимательства предоставляется право с 1 декабря 2017 года осуществлять экспорт товаров (за исключением специфических товаров), работ и услуг без заключения экспортного контракта, по инвойсам с внесением информации в ЕЭИСВО после осуществления 100-процентной предварительной оплаты на счета экспортеров в банках Республики Узбекистан.

При этом в отношении экспорта свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов устанавливаются отдельные требования в соответствии с законодательством.

Экспорт товаров, работ и услуг может осуществляться только при отсутствии у субъекта предпринимательства просроченной дебиторской задолженности по ранее осуществленным экспортным операциям. При этом за экспортером сохраняется право осуществлять экспорт товаров, работ и услуг на условиях предварительной оплаты, открытия аккредитива, а также при наличии гарантии банков покупателя или полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.

Президент также подписал указ «О мерах по упорядочению лицензирования экспорта и импорта специфических товаров, а также регистрации экспортных и экспертизы импортных контрактов».

Указом предусмотрена передача функции по лицензированию от министерства внешней торговли Кабинету министров — в целях оптимизации экспортно-импортных процедур и консолидации функций по выдаче лицензий на экспорт и импорт специфических товаров. При этом из перечня лицензируемых товаров исключены ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни и изделия из них.

В целях исключения дублирующих процедур указ предусматривает упрощение и внесение изменений в действующий порядок экспертизы импортных контрактов в Государственном комитете по инвестициям. В частности, отменяется процедура экспертизы импортных контрактов, заключенных с суммой менее 100 тысяч долларов США.

Отменяется экспертиза импортных контрактов с суммой более 100 тысяч долларов и заключенных по результатам тендерных торгов, с одновременным введением порядка экспертизы тендерной документации или оценки тендерных предложений в период проведения тендерных торгов. При этом постановка на учет импортных контрактов, заключенных по результатам тендерных торгов, будет осуществляться без проведения их дополнительной экспертизы.

(Редактор: Натаван Эфендиева)