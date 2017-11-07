Кыргызстан официально не поставляет в Казахстан семенной картофель – Минсельхоз КР

2017-11-07 09:36 | www.trend.az | 4

Кыргызстан официально не поставляет в Казахстан семенной картофель. Так прокомментировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР относительно информации о поставке зараженного картофеля в Казахстан, размешенной в интернет ресурсах от 5 ноября, передает КНИА «Кабар».

По данным Департамента карантина растений Минсельхоза КР, официально из Кыргызстана на сегодняшний день семенной картофель не вывозиться. Более того, четыре области Казахстана заражены золотистой картофельной нематодой, в том числе и Павлодарская область.

«Еще раз подчеркиваем, Кыргызстан официально не поставляет в Казахстан семенной картофель, мы его сами закупаем за границей», - говорится в сообщении.

Относительно нотификаций, как сообщили в Минсельхозе, в 2015-2016 году к ним поступило 196 нотификаций по различным нарушениям, в каждом случае Казахская сторона утверждала, что груз возвратила и официально подтвердила документально.

«В свою очередь нами было проведено служебное расследование и в результате оказалось из 196 случаев фактически подтвердилось всего 2 факта возврата машин.

По каждому случаю нами был подготовлен ответ казахской стороне и организованы две встречи в с. Кордай и г.Таразе», - отметили в пресс-службе.